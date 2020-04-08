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Mücadeleye CHP’den destek

KORONA Virüsü ile mücadele çalışmalarına Şefaatli ilçesinde CHP örgütü de katıldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:38
Mücadeleye CHP’den destek

İlçe teşkilatı tarafından oluşturulan ekip, ilçedeki işyerleri ile konutlarda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. CHP Şefaatli İlçe Başkanı Ali Bektaş, ‘’Halkımızın sağlığı için korona ile mücadeleye devam ediyoruz. Gün dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Bize ulaşan talepleri oluşturduğumuz ekimizle birlikte karşılıyoruz. Her vatandaşımızın talebini severek, gönüllü olarak karşılamaya çalışıyoruz’’ dedi. Bu arada Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da Şefaatli ilçesine 400 litre dezenfektan gönderdi. 

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Mücadeleye CHP’den Destek
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