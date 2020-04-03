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Mücadeleye 5 milyon lira bütçe

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, ‘Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’ kapsamında Yozgat, Kayseri, Sivas illeri için 5 milyon lira bütçe ayırdı.

03 Nisan 2020 Cuma 03:03
Mücadeleye 5 milyon lira bütçe

. Program kapsamında korona virüs salgını ile mücadeleye katkı sağlayan, salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, ORAN tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta uygulanacak programın toplam bütçesinin 5 milyon lira olduğu ifade edildi. Açıklamada, hazırlanan programın öncelikleri, ‘Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi’ olarak sıralandı. Programa, valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölge müdürlükleri, küçük sanayi sitesi yönetimleri, ceza infaz kurumu iş yurdu müdürlükleri, il ve ilçelerde faaliyet alanında en üst kurum niteliğindeki diğer kamu kurumları, serbest bölge müdürlükleri, pandeminin önlenmesinde aktif görev alan STK'ler, teknopark yönetici şirketleri, iş geliştirme merkezleri, TR72 bölgesinde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler başvurabilecek.

Son Güncelleme: 02.04.2020 18:11
Anahtar Kelimeler:
Mücadeleye 5 Milyon Lira Bütçe
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