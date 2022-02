‘Mücadelemizi sürdüreceğiz’

Aralık 2021 tarihinde gündeme getirilen ücret artışı hakkında açıklama yapan Ayhan Delibaşı, üniversitelerde görev yapan doktorları, aile hekimlerini, SGK ve Adli Tıp’ta görev yapan hekimleri bile kapsamayan, ücret artışının zaruret olduğu söyledi. Delibaşı, tüm sağlık çalışanlarını içine almayan ve ek ödemeden mahsuplaşma nedeniyle de katkı olarak da önemli bir anlam taşımayan düzenlemenin eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Delibaşı, ''Aradan geçen sürede TBMM’de bu konuda somut adımların atılmadığını görmekteyiz. Sürecin uzaması belirsizliğe ve karamsarlığa neden olmaktadır’’ dedi. Pandeminin kahramanlarının beklediği bu düzenlemenin hayata geçmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Delibaşı, ‘’Çağrılara kayıtsız kalınmamalı, en kısa sürede de bir takvim açıklanarak tereddütler ortadan kaldırılmalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak bu belirsizlik nedeniyle endişelerini ve tepkilerini dile getiren; düşük ücretler, aşırı iş yükü, şiddet vb. kronik sorunlara çözüm isteyen her çağrı bizim için değerlidir. Aile hekimlerimizin de Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne bağlı olarak dile getirdiği endişelere katılıyor ve onların da hukuki süreç başta olmak üzere her anlamda yanlarında olduğumuzu kararlılıkla bir kez daha ifade ediyoruz. Hak arama mücadelesine her platformda tüm gücümüzle destek olmaktan asla çekinmeyiz. Bu konuda sivil toplum örgütleri ile iş birliğine her zaman açık bir tutum sergilemekteyiz. Ortak karar alma ve birlikte hareket etmenin önemli olduğunu, çalışanlar için gecemizi gündüzümüze katarak tüm platformlarda mücadelemizi sürdüreceğimizi kararlılıkla bir kez daha vurguluyoruz” dedi. •Sümeyye İlhan•