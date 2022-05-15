‘Mücadele vermeye devam edeceğiz’

Sedefler Düğün Salonunda düzenlenen etkinliğe Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Erkinci, MHP Merkez ilçe Başkanı Adem Kızılay, Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Yozgat TÜRKAV Şubesi Başkanı Kemal Ergün, Yozgat Türk Büro-Sen Şube Başkanı Hacı Turan Başkal, Yozgat Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Kasım Tuygun, Türk Yerel Sen Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Türk İmar Sen Şube Başkanı Kemal Başaran, Türk Kültür Sanat Sen Şube Başkanı Kadir Çoşgun ve sağlık personelleri katıldı. Etkinlik kapsamında tüm çalışanların sorunlarının çözüldüğü, hak ve talep ettikleri tüm özlük haklarının kazanıldığı bir çalışma hayatını sağlamak için Türk Sağlık-Sen olarak mücadele vermeye devam edeceklerini belirten Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Ayhan Delibaşı, sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan, mesleklerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren, insan hayatının kutsallığının farkında olarak sabır, üstün gayret ve sevgiyle çalışan hemşireler, ebeler ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini dile getiren Delibaşı, ziyaretlerinin ayrıca moral ve motivasyon amaçlı olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının sorunları ve istekleri ile çalışma şartları ve özlük haklarının daha iyi olması noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Delibaşı, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. •Haber Merkezi•