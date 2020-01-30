MüCADELE MADALYASI

YOZGAT’ın tek kadın Kıbrıs Gazisi olan Güven Çamsaray da Milli Mücadele Madalyasına kavuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çayıralan İlçesinde ikamet eden Yozgat’ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Düzenlenen törene, Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili, Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Muharip gazi ve ailesi katıldı. Gazi ile sohbet eden Kaymakam Özen, ‘’Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin yanında olacağız” dedi. Kaymakam Özen, Çayıralan’da ikamet eden Yozgat’ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim etti.