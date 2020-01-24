MÜCADELE EKiPLERiNE TATLI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kar temizleme ve buz ile mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerle bir araya geldi. Başkan Köse, karla mücadele ekibinin, sabah işe giden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Köse, gecenin ayazında karla mücadele eden ekibimizi ziyaret ederek, çiğ köfte ikramında bulunduk. Ekiplere moral veren Başkan Köse, ulaşım yollarının açık tutulması için zaman fark etmeksizin, tüm personellerin seferber olduğunu ifade etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da, mücadele çalışmalarını gece de sürdüren personele tatlı ikramında bulundu. İlçede karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sabahın ilk saatlerine kadar sürdürüp, temizledi. Temizlenen yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirildi.