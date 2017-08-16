Mübarek yolculuk!

Yozgat’ta bu yıl 436 hacı adayı hacca giderek ibadetini yerine getirecek. İlk hacı kafilesinin 4 Ağustos’ta yola çıktığı ilimizde 73 kişilik iki kafile de yarın sabah kutsal topraklara doğru yola çıkacak.

Mübarek beldenin bu yıl ki son yolcuları olan 35 kişilik son kafile ise 26 Ağustos’ta yola çıkacak.

Hac farzını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarından ilk kafile ise 6 Eylül’de yurda dönüş yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fetva, irşat ve eğitim, sağlık, denetim, gözetim ve rehberlik, kiralama, iskan ve koordinasyon, karşılama, nakil ve ayniyat ekipleri hacı adaylarına hizmet verecek.

Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için yarın sabah namazına müteakip uğurlama töreni düzenleneceğini söyledi.

Yozgat’ta bu yıl binde bir oranında kontenjan uygulandığını dile getiren Eroğlu, 4 Ağustos’ta ilk kafilenin uğurlandığını ve acenteler aracılığıyla da giden vatandaşların kutsal topraklara ulaştığını ifade etti. Yozgat’ta vatandaşların hac görevi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nı tercih ettiğine dikkat çeken Eroğlu, 8 vatandaşın VİP hac programından yararlandığını aktardı.

Süleyman Eroğlu, hacı adaylarının ibadet esnasında ihtiyaç duyacağı materyalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temin ettiğini belirterek, “Hacı adaylarımıza bir çanta veriyoruz. Çantanın içerisinde kadınlar ve erkekler için elbiselik kumaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ‘Hac Kimlik Kartı’ ve ‘Kimlik Askısı’, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından; Kur'an-Kerim, Haccı Anlamak, Kutsal İklimde Dua, Tavaf ve Say Duaları, Hicaz Albümü ve Hz. Peygamberin İzinde isimli kitaplar ile Başkanlık tarafından hazırlatılan Sağlık El Broşürü, hacla ilgili CD ile Adım Adım Hacca DVD seti ve el çantası gibi ürünler bulunuyor” diye konuştu.

Terlik, havlu ve özel giyim eşyalarını hacı adaylarının yanında götürmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, diğer ihtiyaç malzemelerinin otel tarafından karşılanabileceğine dikkat çekti.

