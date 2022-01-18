Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Muayene zorunlu

Sanayi ve Teknoloji Yozgat İl Müdürlüğü, kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin 28 Şubat 2022 tarihine kadar yaptırılmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

18 Ocak 2022 Salı 00:10
Muayene zorunlu

Kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunlu olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Yozgat İl Müdürü Yusuf Möhür,” 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunludur. Periyodik Muayene için beyanname verme (ilgili yerlere başvuru) süresi her yıl Ocak ayının 1’inci gününden başlayarak Şubat ayının sonuncu gününe kadardır. Bu itibarla; Akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Mobil Tanker Sayaçları ve Lastik Hava Basınçölçerler, Kapasitesi 2 bin kilogram üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri, Aks kantarları, Hassas kütle ölçüleri için Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr adresli başvuru portalı üzerinden 28 Şubat tarihine kadar iki yılda bir Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) elektronik ortamda yapılacaktır. Otomatik tartı aletleri ve tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan otomatik olmayan tartı aletleri muayene başvuruları 28 Şubat tarihine kadar iki yılda bir Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır. Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları her yıl, Isı Sayaçları muayene başvuruları beş yılda bir 28 Şubat  tarihine kadar ilgili Muayene Servislerine yapılacaktır. Takograf Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek iki yılda bir yapılacaktır. Taksimetre Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek üç yılda bir (ya da tarife değişikliğinde) yapılacaktır. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 kilogram ve altında olan 3’üncü ve 4’üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2 kilogram ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, İbreli terazi kullanıcıları tarafından 28 Şubat tarihine kadar iki yılda bir Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan Belediyelerinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulmalıdırlar. Hububat muayene aletleri iki yılda bir kullanıcıları tarafından, şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları tarafından https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden veya Yozgat Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne yapabilirler.  Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi. gov.tr/) adresinden ulaşabilir ilgililerin cezalı duruma düşmemeleri için yasal süre içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Muayene ZorunluYozgatIlerigazetesiOcakSalıHaberSanayiveTeknolojiYozgatİlMüdürlüğüölçüTartıAletleriPeriyodukMuayeneZorunlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheliler yakalandı
Şüpheliler yakalandı
Arabaşı Gecesi
Arabaşı Gecesi
'Esnafına Sahip Çık'
'Esnafına Sahip Çık'
Yaratılış gayesini anlattı
Yaratılış gayesini anlattı
Çocuklara oyun sandığı
Çocuklara oyun sandığı
Gençleri bilgilendirdi
Gençleri bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim