Muayene zorunlu

Kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunlu olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Yozgat İl Müdürü Yusuf Möhür,” 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunludur. Periyodik Muayene için beyanname verme (ilgili yerlere başvuru) süresi her yıl Ocak ayının 1’inci gününden başlayarak Şubat ayının sonuncu gününe kadardır. Bu itibarla; Akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Mobil Tanker Sayaçları ve Lastik Hava Basınçölçerler, Kapasitesi 2 bin kilogram üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri, Aks kantarları, Hassas kütle ölçüleri için Muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr adresli başvuru portalı üzerinden 28 Şubat tarihine kadar iki yılda bir Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) elektronik ortamda yapılacaktır. Otomatik tartı aletleri ve tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan otomatik olmayan tartı aletleri muayene başvuruları 28 Şubat tarihine kadar iki yılda bir Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır. Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları her yıl, Isı Sayaçları muayene başvuruları beş yılda bir 28 Şubat tarihine kadar ilgili Muayene Servislerine yapılacaktır. Takograf Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek iki yılda bir yapılacaktır. Taksimetre Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine gün/ay/yıl takip edilerek üç yılda bir (ya da tarife değişikliğinde) yapılacaktır. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 kilogram ve altında olan 3’üncü ve 4’üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2 kilogram ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, İbreli terazi kullanıcıları tarafından 28 Şubat tarihine kadar iki yılda bir Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Boğazlıyan Belediyelerinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulmalıdırlar. Hububat muayene aletleri iki yılda bir kullanıcıları tarafından, şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları tarafından https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden veya Yozgat Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne yapabilirler. Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi. gov.tr/) adresinden ulaşabilir ilgililerin cezalı duruma düşmemeleri için yasal süre içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.