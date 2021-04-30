Muafiyet getirildi

Genelgeye göre dün akşam saat 19.00'dan itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 'görev belgesi' başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından 'Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi' düzenlenecek. Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı. Öte yandan, Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Emniyet ekipleri cadde girişlerinde HES kodu uygulaması yaparak, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Berber ve kuaförlerde de yoğunluk dikkati çekti. Yozgat şehirlerarası otobüs terminalinde sakinlik gözlemlenirken, doğu ve batı illerini birbirine bağlayan E-88 kara yolunda trafik yoğunluğu arttı. (aa)