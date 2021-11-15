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MTTB’den ziyaret

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Yozgat Şubesi, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

15 Kasım 2021 Pazartesi 00:00
MTTB’den ziyaret

Yozgat İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, öğrencilerin kendilerine gelmelerini beklemeden onlara gitmeye karar verdiklerini söyledi. Yurdusever, ‘’Çat-kapı ziyaretlerimizde öğrenci kardeşlerimizin birçok sorunlarını konuşuyoruz. Bunun yanında şehrimizi kültürümüzü tanıtmaya devam ediyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin ilgisi bizleri oldukça memnun etti’’ dedi. Yurdusever, şehir dışında yaşayan Yozgatlıların memleketlerine öğrenim için gelmelerinin şehre nitelik katacak çalışmalarda gönüllü olmalarından memnun olduklarını aktardı. Yurdusever, ‘’İkametgâhlarını Yozgat'a aldırmaları konusundaki fikirlerimizi dikkate alan ilgilenen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan İngilizce kursumuz vakıf binamızın tadilatının bitmesiyle hemen başlayacaktır’’ diye konuştu.

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