MTTB’den seminer

MTTB Yozgat İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, gençlere yönelik yapılan İslami programlar yanında güncel olaylar ve konuları da ele aldıklarını söyledi. Yurdusever, ‘’Gençlerimizin günümüzü takip edecek kendisini pozitif yönde geliştirecek her konuya eğiliyoruz. MTTB Akademi hocalarımızla sürekli istişareler gerçekleştirilerek en uygun konuyu belirliyoruz. Seminerlerimiz önümüzdeki haftalarda hız kesmeden devam edecektir’’ dedi. Düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Gürbüz, gençlerin heyecanının umut verici olduğunu dikkat çekerek, faizlerle ilgili devletin uyguladığı düşük faiz politikası istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini, faizlerin düşürülmesinin üretim ekonomisini canlandıracağını bildirdi. Gürbüz, ‘’Covid19'un dünyada olduğu gibi bizim ülkemize de ekonomik açıdan tahribat oluşturduğunu, bunun negatif etkilerini önümüzdeki günlerde azalarak bitecektir’’ ifadelerini kullandı.