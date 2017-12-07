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-MTTB’de konuştu

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Milli Türk Talebe Birliği’nin konuğu oldu. Vali Yurtnaç gençlere ‘dava şuuru’ konulu konferans verdi.

-MTTB’de konuştu

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Milli Türk Talebe Birliği’nin konuğu oldu. Vali Yurtnaç gençlere ‘dava şuuru’ konulu konferans verdi.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-MTTB’de konuştu

MTTB Yozgat Şubesi’nde gerçekleşen etkinliğe konuk olan Vali Yurtnaç, gençlere ülkenin yarınlarının emanet edildiğini hatırlattı.
Gençlerle samimi bir havada gerçekleşen etkinlikte Vali Yurtnaç, dava, dava şuuru ve dava adamlığı başlıklarıyla gençleri bilgilendirdi. Vali Yurtnaç, “Dava adamı emekli olmaz. Dava adamının emekliliği ancak ölümledir” diyerek gençlerin çalışması ve üretmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. MTTB’li gençler Vali Yurtnaç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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