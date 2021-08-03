MTTB’de atama

1916 Yılında kurulan Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya’m Şiirini Atfettiği MTTB Yozgat İl Temsilciliğinde, Faruk Cengil’in görev süresi sona erdi. Yerine Muhammed Emin Yurdusever 4 yıl süreyle görev yapmak üzere atandı. 1996 Yozgat doğumlu Muhammed Emin Yurdusever, Yozgat Bozok Üniversitesi Siyaset Bilimi 4. Sınıf öğrencisi olmakla birlikte TÜGVA ’da yürüttüğü Üniversite Proje birimi Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyeti Üniversite birimlerinde aldığı görevlerle vakıf ve gençlik hareketlerinde etkili çalışmalarıyla tanınıyor. Yurdusever, atanma sürecinde kendisine destek olanlar ile Genel Başkan Dr. İsmail Emrah Karayel’e teşekkür etti. Verilen emaneti layıkıyla yerine getirmek adına gece gündüz demeden sahada olacaklarını kaydeden Yurtseven, ‘’ Biz hazırız, teşkilatımız hazır, Yozgat gençliğine hayırlı olsun. Geleceğini kendisi, toplumu ve dünya insanlığı için en iyi şekilde inşa edecek; Genç kardeşlerimizin taşıması gereken sosyal, kültürel ve fikri donanıma sahip, ahlaklı, kararlı ve gücünü geleneğinden alan bir neslin yetişebilmesi için teşkilat olmak ve her yönü ile Büyük Türkiye idealine ulaşmaktır. Misyonumuza uygun olarak hareket edeceğiz’’ dedi.