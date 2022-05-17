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Motosiklet hırsızları yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde iki tane motosiklet çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalanırken, bir kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

17 Mayıs 2022 Salı 00:04
Motosiklet hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Yozgat’ın Yenifakılı İlçesi Bektaşlı Köyünde E.G. isimli şahsa ait evden 2 adet motosikletin çalındığı iddia edildi. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılıp hırsızların yakalanması için yapılan teknik takip ve soruşturmalar neticesinde, olayın şüphelileri olarak tespit edilen 9 adet sabıka kaydı bulunan K.Ö. ve 19 adet sabıka kaydı bulunan Y.K. isimli şahıslar Kayseri’de yakalanıp gözaltına alındığı, diğer ismi tespit edilen O.C.’nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiğini öğrenildi. Çalınan 2 adet motosiklet Kayseri ilinde ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, yakalanan iki şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca işlemlerin tamamlanmasını müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. •Haber Merkezi•

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Motosiklet Hırsızları Yakalandı
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