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Motorlu taşıt sayısı arttı

Yozgat’ta Şubat ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 109 bin 193’e yükseldi.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:18
Motorlu taşıt sayısı arttı

YOZGAT’ta motorlu taşıt sayısındaki artış devam ediyor. Şubat ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 109 bin 193’e yükseldi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 109 bin 193, bir önceki ay 108 bin 974, geçen yılın aynı ayında ise 106 bin 914 olarak gerçekleşti. Şubat ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 109 bin 193 adet taşıtın yüzde 45,22'sini otomobil oluşturdu.  Yüzde 2,15' ini minibüs, yüzde 0,52'sini otobüs, yüzde 12,17'sini kamyonet, yüzde 4,81'ini kamyon, yüzde 3,51'ini motosiklet, yüzde 0,33'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,29'unu ise traktör oluşturuyor. Yozgat'ta Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,13 oranında arttı. 

Anahtar Kelimeler:
Motorlu Taşıt Sayısı Arttı
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