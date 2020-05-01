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Motorlu taşıt sayısı açıklandı

Yozgat’ta 2020 Mart ayında motorlu kara taşıtı sayısı 107 bin 50 oldu.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:34
Motorlu taşıt sayısı açıklandı

MART ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 48,8, otomobilde yüzde 35,1, traktörde yüzde 34,4, minibüste yüzde 34,3, kamyonette yüzde 31,1,  kamyonda yüzde 19,0 arttı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,7 ve otobüste yüzde 7,1 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38,0 artarak 219 bin 747 adet oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 50, bir önceki ay 106 bin 914, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 812 olarak gerçekleşti. Mart ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 50 taşıtın yüzde 45,19' unu otomobil oluşturdu. Bunu, yüzde 2,34' ünü minibüs, yüzde 0,55' ini otobüs, yüzde 12,09' unu kamyonet, yüzde 4,91' ini kamyon, yüzde 3,35' ini motosiklet, yüzde 0,33' ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,25' ini ise traktör takip etti. Yozgat' ta Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,13 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,71 oranında azaldı.

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Motorlu Taşıt Sayısı Açıklandı
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