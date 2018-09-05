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Motorlu taşıt sayımız arttı

YOZGAT'ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 104 bin 700’den 107 bin 388’e yükseldi.

Motorlu taşıt sayımız arttı

YOZGAT'ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 104 bin 700’den 107 bin 388’e yükseldi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Motorlu taşıt sayımız arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde, Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 731 bin 759 taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil oluşturdu. Yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,8 ile motosiklet, yüzde 13 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat' ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 388, bir önceki ay 107 bin 380, geçen yılın aynı ayında ise 104 bin 700 olarak gerçekleşti. Yozgat’ta bulunan motorlu araçlardan 49 bin 509’unu otomobil oluşturuyor. Trafikte, 2 bin 626 minibüs, 578 otobüs, 12 bin 671 kamyon, 3 bin 342 motosiklet, 330 özel amaçlı araç, 33 bin 57 traktör bulunuyor.

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