Motorlu taşıt düştü

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 23 milyon 293 bin 489 oldu. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 106 bin 914, bir önceki ay 106 bin 891, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 705 olarak gerçekleşti. Şubat ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 106 bin 914 adet taşıtın yüzde 45,21'ini otomobil oluşturdu. Yüzde 2,34'ünü minibüs, yüzde 0,54'ünü otobüs, yüzde 12,09'unu kamyonet, yüzde 4,91'ini kamyon, yüzde 3,33'ünü motosiklet, yüzde 0,32'sini de özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,26'sını ise traktör oluşturdu. Yozgat'ta Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,02 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,73 oranında azaldı.