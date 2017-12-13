Motorlu araç sayımız arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; ülke genelinde Ekim ayı sonu itibarıyla toplam 22 milyon 38 bin 944 adet taşıtın trafiğe kayıtlı olduğu belirtildi. Bu taşıtlardan yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 743 taşıt içinde otomobil yüzde 58,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,3 ile kamyonet, yüzde 12,6 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat’ta Ekim ayında otomobil sayısı 100 bin artış göstererek 48 bin 832’e yükseldi. 50 bin artış ile kamyonet sayısı 12 bin 307’e yükselirken, traktör sayısı da 32 bin 485 oldu. Yozgat’ta Ekim ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 2 bin 694 minibüs, 595 otobüs, 5 bin 268 kamyon, 3 bin 248 motosiklet, 314 özel amaçlı araç bulunuyor.