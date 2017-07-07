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Motorlara denetim

Yozgat’ta bazen taşıt yolları, bazen ise yaya yolları ve kaldırımları kullanmayı tercih eden ve birçok yaya tarafından şikayet konusu olan motorsikletlere emniyet ekiplerinden denetim geldi.

Motorlara denetim

Yozgat’ta bazen taşıt yolları, bazen ise yaya yolları ve kaldırımları kullanmayı tercih eden ve birçok yaya tarafından şikayet konusu olan motorsikletlere emniyet ekiplerinden denetim geldi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
07 Temmuz 2017 Cuma 07:00
21 Okunma
Motorlara denetim

Emniyet ekipleri kent merkezinde trafiğe çıkan motorsikletleri inceleme ve denetime aldı.
Özellikle paket taşıma ve kuryecilik alanlarında kullanılan motorsikletleri denetleyen emniyet ekipleri, ehliyetsiz sürücülere para cezası keserken, ruhsatsız olan motorsikletleri de trafikten çekti.
Şehir merkezinde kontrol gerçekleştiren emniyet ekiplerinin denetimine yayalar da destek verdi.
Yozgatlı vatandaşlar motorsiklet ve benzeri araçların kaldırımlarda sürüldüğünü hatırlatarak, “Emniyet ekipleri bu duruma da bir son versin” diye konuştu.

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