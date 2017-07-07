Motorlara denetim

Emniyet ekipleri kent merkezinde trafiğe çıkan motorsikletleri inceleme ve denetime aldı.

Özellikle paket taşıma ve kuryecilik alanlarında kullanılan motorsikletleri denetleyen emniyet ekipleri, ehliyetsiz sürücülere para cezası keserken, ruhsatsız olan motorsikletleri de trafikten çekti.

Şehir merkezinde kontrol gerçekleştiren emniyet ekiplerinin denetimine yayalar da destek verdi.

Yozgatlı vatandaşlar motorsiklet ve benzeri araçların kaldırımlarda sürüldüğünü hatırlatarak, “Emniyet ekipleri bu duruma da bir son versin” diye konuştu.