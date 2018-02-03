MOTORiZE OLDUK!

Yozgat' ta Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarken, geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 4,1 oranında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 218 bin 945 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobiller oluşturdu. Ülke genelindeki araçların yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat' ta Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 106 bin 197, bir önceki ay 105 bin 985, geçen yılın aynı ayında ise 102 bin 30 olarak gerçekleşti. Aralık ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 106 bin 197 adet taşıtın yüzde 46,1' ini otomobil oluşturdu. Yüzde 2,5' ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 11,7' sini kamyonet, yüzde 4,9' unu kamyon, yüzde 3,1' ini motosiklet, yüzde 0,3' ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,8' ini ise traktör oluşturdu. Yozgat' ta Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,1 oranında arttı. Yozgat il genelindeki toplam 106 bin 197 motorlu araçtan 49 bin 3’ünü otomobil oluşturuyor. İl genelinde tespit edilen Minibüs sayısı 2 bin 670 olarak açıklandı. 590 Otobüsün bulunduğu Yozgat’ta 12 bin 421 kamyonet, 5 bin 252 kamyon, 3 bin 248 motosiklet, 315 özel amaçlı araç, 32 bin 698 traktör bulunuyor. Aralık ayında toplam 2 bin 948 motorlu aracın devri yapıldı. En fazla otomobil satışının yapıldığı Yozgat’ta Aralık ayında toplam bin 788 otomobil el değiştirdi. 525 traktör, 396 kamyonun satışı yapıldı. 89 minibüs, 6 otobüs, 121 kamyon, 21 motosiklet, 2 özel amaçlı araç ile ilgili devir işlemi gerçekleştirildi.