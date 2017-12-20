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-Motorcular fidan dikti

YOZGAT’ta faaliyetini sürdüren TRCC motor sürücüleri, fidanları toprakla buluşturup, ‘hatıra ormanı’ oluşturdu.

-Motorcular fidan dikti

YOZGAT’ta faaliyetini sürdüren TRCC motor sürücüleri, fidanları toprakla buluşturup, ‘hatıra ormanı’ oluşturdu.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-Motorcular fidan dikti

Yukarı Çatak Mahallesi üst kısımlarında yer alan ağaçlandırma sahasında buluşan Motosiklet sürücüleri, 350 çam fidesini toprakla buluşturup, daha sonra da piknik yaptı. TRCC Yozgat Motosiklet Sürücüleri Başkanı Kadir Şimşek, sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Şimşek, ‘’Bu bağlamda Yozgat’ta adımıza bir hatıra ormanı kurmak istedik. 350 çam fidesini toprakla buluşturduk. Güzel bir aktivite oldu. Biz sadece çam fidesini dikmekle yetinmiyoruz, belirli günlerde burada buluşup, fidanların bakımını yapıp, piknik yapma konusunda da mutabakata vardık. Etkinliğimize Yozgat dışından da katılımcılarımız olmaktadır’’ dedi.

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