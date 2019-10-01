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MOTiVASYON TURU

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının tespiti, iyi bir eğitim ve öğretim ortamının sağlanması üzerine eğitimin gereksinimlerini tespit etmek ve merkezi sınava girecek olan öğrencileri başarıya motive edebilmek için eğitim seferberliğini başlattı.

MOTiVASYON TURU

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının tespiti, iyi bir eğitim ve öğretim ortamının sağlanması üzerine eğitimin gereksinimlerini tespit etmek ve merkezi sınava girecek olan öğrencileri başarıya motive edebilmek için eğitim seferberliğini başlattı.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
MOTiVASYON TURU

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürü Orhan Ergün Çağıyan ile birlikte, belirli bir plan ve program çerçevesinde ilçe genelindeki eğitim kurumlarında öğretmenleri ve öğrencileri ile birebir görüşmelere başladı, sorunlarını dinleyip, çözümler üretmeye başladı. Eğitimin her düzeyindeki öğrencilere uygun yapılan rehberlik faaliyetleri, ilçe başarısının yükselmesine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekildi. Dönem sonu itibari ile liseye geçiş sınavlarına girecek olan öğrencilerin sınava hazırlık aşamaları mercek altına alınarak, başarı grafiklerinin yükselebilmesi yönünde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Eğitim ve öğretim kalitesinin geliştirilebilmesi adına yapılan çalışmaların yanında özellikle köylerde ikamet eden öğrenciler başta olmak üzere ders çalışma koşulları hakkında bilgiler alındı, bu koşullara uygun öneri ve çözümler kapsamlı olarak görüşüldü. Ekim ayı itibari ile okullarda başlayacak olan yetiştirme kurslarının içeriği hakkında bilgiler verildi, özellikle açılacak olan kurslara başlayacak olan öğrencilerin mazeretsiz olarak devamsızlık yapmamaları konusunda öğretmen ve velilerin işbirliğinin geliştirilebilmesi kararı alınarak, bu konuda yönetici ve öğretmenlere düşen görevler maddeler halinde hatırlatıldı.

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