Motivasyon toplantısı

Din görevlilerinden vatandaşların dini konulardaki sıkıntı ve ihtiyaçları için ellerinden geleni yapmasını isteyen Müftü Sezik, din görevlilerine bir takım uyarılarda da bulundu. Dönem dönem, toplantıları sürdüreceklerini açıklayan İl Müftüsü Salih Sezik, din görevlileri ile istişarede bulundu. Müftüsü Salih Sezik “Hem motivasyon ve hem de sizlerin sorunlarını dinlemek için dönem dönem bu toplantıları gerçekleştireceğiz. Sizlerden istediğim vatandaşların manevi konularda her zaman yanlarında olmanızdır. Cemaatiniz ile sürekli iç içe olun” dedi.

Din görevlileri ile sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Müftü Sezik, “Din görevlilerimizle sürekli diyalog halindeyiz. İlçe ilçe ayırıp personellerimizi ayrı ayrı müftülüğümüzde misafir ediyoruz. Din personelimizin motivasyonu da bizler için çok önemli” diye konuştu.