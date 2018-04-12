Motivasyon semineri

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Rıfat Becerikli, Mehmet Sena Kösedağ, Nazmi Ekin Vural, Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda katılımcılarla bir araya geldi. Becerikli ve Vural, ‘Sınava Hazırlık Sürecinde Motivasyon’ konusu ekseninde konuşmalar yaptı. Kösedağ ise ‘Aile İçi İletişim’ konusunda bilgi verdi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, etkinliğe destek veren Bozok Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.

