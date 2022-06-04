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Motivasyon semineri

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi bilgilendirme ve motivasyon semineri gerçekleştirildi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:17
Motivasyon semineri

Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen seminerde Rehber Öğretmenleri Yasemin Şenyer ve Rukiye Soyarslan tarafından  'LGS Bilgilendirme ve Motivasyon' konusu ele alındı.
Yapılan seminer hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, "Liselere Giriş Sınavına katılacak İlçemiz öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminerde Rehber öğretmenimiz Yasemin Şenyer tarafından sınav stresi, motivasyon, sınav kaygısı ve kaygının boyutları ile zaman yönetimi konularında geniş kapsamlı bilgilendirmede bulunuldu. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi. 
Seminer öğrencilerin öğretmenlere yönelttiği soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Motivasyon Semineri
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