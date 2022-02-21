Moral ve destek ziyareti

Hastalara moral ve motivasyon ziyaretinde bulunan Kozan'a idari ekip eşlik etti. Servislerde yatarak tedavi gören Covid19 hastalarının moral ve desteğe ihtiyaçlarını olduğunu belirten Kozan, "Yaşamı tehdit eden Covid-19 hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hasta ve yakınlarına tıbbi, psikolojik ve sosyal destek vererek moral ve motivasyon desteği sağlamak için hastalarımıza çeşitli hediyeler sunarak ziyarette bulduk. Hastalarımızı, yaşlılarımızı her zaman her fırsatta ziyaret ederek onlara moral ve destek vermemiz lazım. Hastalarımızın istek ve önerilerini dinledik, onlara moral verdik, yüzlerinde tebessüm olmak istedik. Hayır dualarını aldık. Tekrar sağlıklı günlere kavuşmaları, sevdiklerine engel olmadan sarılabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz ve bu zor günlerin geçeceğini biliyoruz. Moral bizden, şifa Allah'tan olsun. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.