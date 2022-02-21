Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Moral ve destek ziyareti

Yozgat Şehir Hastanesinde, Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan serviste yatarak tedavi gören Covid19 hastalarını ziyaret etti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:37
Moral ve destek ziyareti

Hastalara moral ve motivasyon ziyaretinde bulunan Kozan'a idari ekip eşlik etti. Servislerde yatarak tedavi gören Covid19 hastalarının moral ve desteğe ihtiyaçlarını olduğunu belirten Kozan, "Yaşamı tehdit eden Covid-19 hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hasta ve yakınlarına tıbbi, psikolojik ve sosyal destek vererek moral ve motivasyon desteği sağlamak için hastalarımıza çeşitli hediyeler sunarak ziyarette bulduk. Hastalarımızı, yaşlılarımızı her zaman her fırsatta ziyaret ederek onlara moral ve destek vermemiz lazım.  Hastalarımızın  istek ve önerilerini dinledik, onlara moral verdik, yüzlerinde tebessüm olmak istedik. Hayır dualarını aldık. Tekrar sağlıklı günlere kavuşmaları, sevdiklerine engel olmadan sarılabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz ve bu zor günlerin geçeceğini biliyoruz. Moral bizden, şifa Allah'tan olsun. Allah tüm hastalarımıza  acil şifalar versin" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Moral Ve Destek ZiyaretiIlerigazetesişubatPazartesi2022YozgatSorgunYozgat şehir HastanesiBaşhekim Uzman Dr. Mustafa KozanTedaviCovid19Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşlerden ilçe ziyareti
Eşlerden ilçe ziyareti
Şeker fabrikasını ziyaret etti
Şeker fabrikasını ziyaret etti
Afetlerde Psikososyal destek eğitimi
Afetlerde Psikososyal destek eğitimi
Çağan’a tebrik ziyareti
Çağan’a tebrik ziyareti
Yozgatlılar buluştu
Yozgatlılar buluştu
Ton başına 15 lira prim
Ton başına 15 lira prim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim