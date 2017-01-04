Moral oldular…

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Yozgat Merkez Bişek Köyü Şehit Adem Kocadağ İlkokulu/Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte askerlere moral vermek üzere etkinlik düzenledi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş ile birlikte İl Jandarma Bölük Komutanının askerleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, milli bilinç duygusu yoğun bir şekilde yaşandı, öğrenciler yazdıkları mektupları asker ağabeylerine verdi. Okulda ‘Milli İrade’ adı verilen kütüphanenin açılışının ardından katılan konuklara Yozgat'ın yöresel yemeği olan arabaşı ikramında bulunuldu. Okul Müdürü Vehbi Candemir, ‘’Ülkemizin dört bir yanından buraya kutsal askerlik görevini yerine getirmek için gelmiş Mehmetçik kardeşlerimize Yozgat'ımızın soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi arabaşı yemeğini ikram edeceğiz. Bugün ülkemizde yaşanan hain terör saldırıları ve 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hain darbe girişiminden dolayı zor günler geçiren cennet vatanımızın bekçileri olan siz analarının kınalı kuzuları, bizlerin kıymetli kardeşleri peygamber ocağının bekçileri, okulumuza tekrar hoş geldiniz. Biz öğretmenler ve öğrencilerimizle her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim’’ dedi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Çanakkale'yi geçilmez yapan unsurun Mehmetçikler olduğunun altını çizerek, ‘’Biz eğitimcilere düşen görev öğrencilerimize bu vatanın nasıl kazanıldığını, hangi manevi ruhla mücadele edildiğinin bilincini oluşturmaktır. Şüphe yoktur ki her Türk evladı zerre şüphe etmeden bu vatan için can vermeye şahadet şerbetini içip şehit olmaya hazırdır. Şimdiki küçüklerimiz büyüdükleri zaman abilerinden görevi devralıp bu kutsal vazifeye hizmet edeceklerdir’’ diye konuştu.