Moral olacaklar

Yozgat Belediyesi tarafından, Belediye Hal Binasında bulunan iş yerinin Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği’ne tahsis edilmesinin ardından gerçekleştirilen açılış törenine Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, Merkez İlçe Ahmet Gökhan, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay, partilerin yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Yozgat Vali Yardımcısı Dalak, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin ile birlikte günün anlam pasta kestiler. Dernek hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Dalak, kanser hastalarının derdine deva olacak, onlara destek verecek, moral olacak olan bu derneğin hayırlara vesile alması dileğinde bulundu. Dernek başkanı Esengin ise kendisinin 12 yıldır kanser hastası olduğunu, kanser hastalığının nasıl bir illet olduğunu bildikleri için kendisi gibi bazı arkadaşları ile bir araya gelerek bu derneği kurduklarını belirtti. Dernek olarak hem hastalar ile yakınlarının moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmak için çeşitli etkinlikler yapıp, destekler verdiklerini dile getiren Esengin, aynı zamanda da hangi doktora gidecekleri, neler yapacakları, hastalığın aşamaları noktasında da hem kanser hastalarına hem de yakınlarına aracılık ettiklerini sözlerine ekledi. •Rabi Şahin•