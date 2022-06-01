Moral kahvaltısı

Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, YKS öncesi öğrencilerimiz ile kahvaltıda bir araya geldik. Sınavına kadar inşallah tüm öğrencilerimiz ile birlikte kahvaltı yaparak moral ve motivasyon vermeyi amaçlıyoruz. Sevgili gençlerimiz ile sınav öncesi çalışmaları ve hayalleri üzerine konuşmalar yapıp rehberlik faaliyetinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize emek veren okul idarecilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi