Moral için gittiler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek her geçen gün artarken, Yozgat’tan da Mehmetçiklere hediyeler ulaştırılıyor. Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Afrin'deki Mehmetçiğe moral motivasyon amacıyla ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

Şerefli, Eğitim Bir-Sen tarafından organize edilen programa İNFAK Derneği’nin aracılık ettiğini vurguladı. Şerefli, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin hüsrana uğradığını ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatıyla terörle mücadele sürecinde büyük bir adım atıldığını söyledi. Şerefli, “Askerlerimiz için 2 bin takım iç çamaşırı, 2 bin çift çorap, 2 bin adet havlu, 3 bin adet kişisel bakım ve temizlik malzemesi temin ettik. Sendika üyelerimizin katkılarıyla temin ettiğimiz malzemeleri yarın Kilis’e götüreceğiz” dedi.

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Şerefli, sınır bölgesindeki askerlere Yozgat’ın selamını götüreceklerine değinerek, "Yozgat’tan kahraman ordumuza destek vermek amacıyla bugün akşam Kilis’e hareket edeceğiz. Askerlerimize destek vermek için Kilis’e ziyaretler düzenleyeceğiz. Askerlerimizin sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.

Yozgat’tan sınır bölgesine hareket edecek heyette Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli’nin yanı sıra Başkan Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Büro Memur-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Pınarcı, İNFAK Derneği Başkanı Ömer Yağmur ve Muzaffer Arslan yer alacak.