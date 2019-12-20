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MORAL DEPOLADILAR

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı Necip Fazıl Kısakürek Yurdu’nda kalan öğrenciler, finaller öncesi müzik şölenini dinleyerek moral depoladı.

MORAL DEPOLADILAR

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı Necip Fazıl Kısakürek Yurdu’nda kalan öğrenciler, finaller öncesi müzik şölenini dinleyerek moral depoladı.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
MORAL DEPOLADILAR

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi, Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için finaller öncesinde düzenlediği moral gecesi ilgi gördü. Öğrenciler final sınavları öncesi doyasıya eğlendiler. Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin türküleri eşliğinde eğlenen öğrenciler farklı bir akşam yaşadı. İlim Yayma Cemiyeti Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, bu tür programların zaman zaman yurtta yapıldığını, bu programların öğrenciler için moral motivasyon açısından verimli olduğunu söyledi. Öğrencilerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Nurdoğan, yurtta barınan öğrenciler için farklı etkinlikler düzenleyerek, yoğun ders programından uzaklaştırmaya çalıştıklarını kaydetti. Yurt içerisinde çeşitli yarışmalar organize ettiklerini dile getiren Nurdoğan,  dereceye giren öğrencilere de hediyeler verdiklerini aktardı. Nurdoğan, programı düzenleyen emeği geçen, yurt idarecilerine teşekkür ederken, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar diledi.

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Moral Depoladılar
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