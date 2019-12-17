Moral depoladılar

Sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin motivasyonlarını arttırıp, Yozgat merkezdeki liseleri tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi verimli geçti. Gezi kapsamında liselerle birlikte Çapanoğlu Camii, Yozgat Müzesi ve tarihi yerler de ziyaret edildi. Okul Müdürü Hamza Karataş refakatinde, Yozgat Lisesi, Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erdoğan Akdağ Fen Lisesini de gezen öğrenciler, okullar hakkında bilgi aldı. Yozgat gezisinin gerçekleşmesine Halıköy Belde Belediye Başkanı Zeki Şimşek de araç tahsisinde bulunarak, destek verdi.