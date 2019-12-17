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Moral depoladılar

KADIŞEHRDİ İlçesi Halıköy İmam Hatip Ortaokulu 8’inci Sınıf öğrencilerine yönelik, düzenlenen Yozgat gezisinde, öğrenciler LGS öncesinde moral depoladı.

Moral depoladılar

KADIŞEHRDİ İlçesi Halıköy İmam Hatip Ortaokulu 8’inci Sınıf öğrencilerine yönelik, düzenlenen Yozgat gezisinde, öğrenciler LGS öncesinde moral depoladı.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Moral depoladılar

Sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin motivasyonlarını arttırıp, Yozgat merkezdeki liseleri tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi verimli geçti. Gezi kapsamında liselerle birlikte Çapanoğlu Camii, Yozgat Müzesi ve tarihi yerler de ziyaret edildi. Okul Müdürü Hamza Karataş refakatinde, Yozgat Lisesi, Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erdoğan Akdağ Fen Lisesini de gezen öğrenciler, okullar hakkında bilgi aldı. Yozgat gezisinin gerçekleşmesine Halıköy Belde Belediye Başkanı Zeki Şimşek de araç tahsisinde bulunarak, destek verdi. 

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Moral Depoladılar
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