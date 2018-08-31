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Moral buldular

ÇEKEREK Belediyesi, çalışan personele moral amaçlı Fakıdağ Yaylasında piknik etkinliği düzenledi.

Moral buldular

ÇEKEREK Belediyesi, çalışan personele moral amaçlı Fakıdağ Yaylasında piknik etkinliği düzenledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
63 Okunma
Moral buldular

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt tarafından organize edilen piknik etkinliğe, belediyede çalışan memurundan işçisine tüm personel yüksek katılım gösterdi. Etkinlikte, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma oyunu, halat çekme, futbol gibi çeşitli yarışmalar da yapıldı. Başkan Bozkurt, ‘’Çalışmalarımızın her alanında önemli bir parça olan tüm personelimize bu şekilde bir piknik programı düzenlenerek moral ve motivasyonun artırılması sağlamaya çalıştık’’ dedi.

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