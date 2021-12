MORAL BULDULAR

Programda derneğin ne amaçla kurulduğunu anlatan Yozgat Kanser Hastaları ve Yakınları Moral ve Motivasyon Dernek Başkanı Ayşe Esengin, destek bulmakta zorlandıklarını, dernek binalarının bile olmadığını söyleyerek destek istedi. Esengin, programa katılan Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Kamil Doğandemir’in kendilerine saat hediye ettiğini ama onu asacak duvarlarının bile olmadığını belirtti. Dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Esengin, ‘’Kanser hastalığı kendimizde, yakınlarımızda ve sevdiklerimizde her an çıkabilir. O an kime gideceğimizi ne yapacağımızı ve kimi arayacağımızı bilemeyebiliriz. 10 yıldır böyle bir hastalık ile mücadele eden biri olarak bunu biliyorum. Bu derneği kurmamızdaki asıl amaç da kansere yakalanan birinin kendini en iyi şekilde ifade edebileceği, anlaşılabileceği, moral bulabileceği bir dernek olmak’’ diye konuştu. Esengin, kansere yakalanan birinin genelde bunu konuşmaktan rahatsız olduğunu ama kendisinin onkoloji koridorlarında iyileşmiş hastaları gördükçe umutlandığını ve herkese umut olmaya çalıştığını ifade etti. Esengin, ‘’Arkadaşlarımın yardımı ile böyle bir dernek kurdum. Sizlerden isteğimiz bizleri yalnız bırakmamanız. Doktorlar size hastalığınızı anlattıkları zaman yıkılmamalı, güçlü durmalısınız. Çalacak kapı aradığınızda o kapı olmak için biz buradayız’’ dedi. Esengin, programı düzenledikleri yeri ayarlayan ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse’ye, program sponsoru Gimat Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık’a, her zaman yanlarında olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziye Ak ve Avukat Ayşenur Taşdemir’e teşekkür etti. •SÜMEYYE İLHAN•