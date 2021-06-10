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Mor sarımsak hasadı başladı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir çiftçi tarafından hububat ve pancara alternatif ekilen mor sarımsağın hasadına başlandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:58
Mor sarımsak hasadı başladı

Boğazlıyan İlçede tarım ve hayvancılık yapan Bülent Sönmez, alternatif ürün olarak sarımsak ekimine yöneldiklerini söyledi. Sönmez, ‘’Mor sarımsağın kalitesi, aroması yüksek, daha lezzetli ve soyulması çok daha kolay. 2 yıldır mor sarımsak ekiyoruz. Verimi çok güzel, pancar ve hububata göre çok karlı. Bu nedenle diğer çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Dekardan ortalama kuru olarak 1,5 ton üretim yapıyoruz. Şu an kilosunu 15 liradan satışa sunuyoruz’’ dedi. (Fatih Tarikçi/aa) 

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Mor Sarımsak Hasadı Başladı
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