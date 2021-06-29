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Montaj çalışmaları tamamlandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesi’nde kurulması projelendirilen eleme-paketleme tesisiyle ilgili kurulum çalışmalarında sona gelindi.

29 Haziran 2021 Salı 00:56
Montaj çalışmaları tamamlandı

Sorgun İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat Yusuf, Doğankent Bakliyat Eleme Paketleme Tesisi Kurulum çalışmalarını denetledi. Çalışmaların tüm hızıyla davet ettiği belirtilerek, ‘’Başta Doğankent olmak üzere ilçemize ve komşu ilçelere değer katacak projemiz bu yıl içinde faaliyete geçmeyi planlamaktadır’’ denildi. Kurulum çalışmalarında makinaların montajının önemli düzeyde montajının bitirildiğini bildiren Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, tesis ile tarımsal ürünlerin tarladan alınıp, paketlenerek satışa sunulacağını söyledi. Sungur, Yozgat ve ilçelerinin özellikle nohut ve mercimek üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi destekli, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladıkları proje kapsamında, öncelikle baklagil paketleme tesisinin kurulmasının planlandığını bildirdi. Sungur, 3 milyon 180 bin lira bedelli projenin hayata geçmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, tarım alanından teslim alınacak ürünler tesiste işlenip, paketlenerek, doğrudan pazara sunulacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Montaj çalışmaları Tamamlandı
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