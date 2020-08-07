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MONTAJ BAŞLADI

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Et ve Süt Kurumu tesisleri içerisinde açılması planlanan Süt Ünitesi ile ilgili makine montaj çalışmalarına başlandığını söyledi.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:31
MONTAJ BAŞLADI

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak Süt Ünitesinin makine montaj çalışmalarının başladığını bildirdi. Yozgat Et ve Süt Kurumu’nu ziyaret eden Başer, Kurum Müdürü Alparslan Kılıç’la birlikte makine montajları yapılan süt ünitesinde incelemeler yaptı. Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak süt ünitesi yatırımın çok önemsediklerini vurgulayan Milletvekili Başer, yatırımın hem istihdamı artıracağını hem de Yozgat’ta Hayvancılığın gelişimine katkı sunacağını belirtti. Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için büyük destekler verdiklerini ve yatırım yaptıklarını açıklayan Başer, bu destekler sayesinde Yozgat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın popülasyonunun arttığını ve ivme kazanmaya başladığını söyledi. Yapımı devam eden süt ünitesinin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başer, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın gelişimi noktasında süt ünitesi yatırımın önemli bir görevi ifa edeceğini kaydetti. Başer, Yozgat’a Süt Ünitesini kazandırmak için büyük mücadele verdiklerini vurguladı, Et ve Süt Kurumu bünyesinde Türkiye’nin hiçbir ilinde böyle yatırımın vaki olmadığını bildirdi. Başer, süt ünitesi yatırımının bu yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyacağını belirterek, Süt Ünitesinde günlük 98 bin ton çiğ süt işleyeceklerini, Beyaz Peynir, Kaşar, Peyniri, Lor Peyniri, Krema ve Tereyağı üretimi yapılacağının altını çizdi. Önümüzdeki yaz döneminde faaliyete geçecek tesiste üretilecek ürünlerin Türkiye’nin dört tarafında satışının yapılacağını açıklayan Başer, Süt Ünitesinde idari personelle birlikte 42 kişiyi istihdam edeceklerini sözlerine ekledi. 

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MONTAJ BAŞLADI
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