Mont ve bot desteği

Dernek Başkanı Ferdi Dinçsoy, Almanya Yozgatlılar Federasyonu'nun sağladığı destekle alınan bot, mont ve oyuncakları Saraykent ilçesindeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttıklarını söyledi. Kış mevsiminde çocukların gönüllerini almayı amaçladıklarını belirten Dinçsoy, "Yozgatlılar Federasyonumuzla birlik beraberlik içerisinde hemşehrilerimize katkı sağlamaya, onların dualarını, gönüllerini almaya çalışıyoruz. Daha önce Saraykent ilçemizde kömür yardımı yapmıştık, inşallah yine hemşehrilerimizin destekleriyle bundan sonra da yardımlarımız devam edecek" dedi.