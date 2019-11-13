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Möhür Yozgat'a atandı

YOZGAT Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atama yapıldı.

Möhür Yozgat'a atandı

YOZGAT Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atama yapıldı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Möhür Yozgat'a atandı

Cumhurbaşkanlığının bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Müdürlüğüne, Çankırı İl Müdürü Yusuf Möhür getirildi. Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine uzun bir süredir Mualla Taşkesen vekaleten yürüyordu. Daha önce aynı kurumda çalışırken Çankırı iline ataması yapılan Yusuf Möhür, Yozgat Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Olarak atanmasının ardından Çankırı’daki mesai arkadaşlarına veda etti. 

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MöhürYozgata Atandı
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