Möhür Yozgat'a atandı

Cumhurbaşkanlığının bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Müdürlüğüne, Çankırı İl Müdürü Yusuf Möhür getirildi. Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine uzun bir süredir Mualla Taşkesen vekaleten yürüyordu. Daha önce aynı kurumda çalışırken Çankırı iline ataması yapılan Yusuf Möhür, Yozgat Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Olarak atanmasının ardından Çankırı’daki mesai arkadaşlarına veda etti.