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MODERN TARIMDA KENEViR

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından kenevire dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla modern tarım imkanları kullanılarak kenevir deneme ekimleri gerçekleştirildi.

29 Nisan 2022 Cuma 00:51
MODERN TARIMDA KENEViR

Kenevir konusunda İhtisas Üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından, kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle kenevir deneme ekimi yapıldı. Üniversite Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından yerli ve yabancı ürün çeşitleriyle kampüs yerleşkesinde gerçekleştirilen kenevir ekimine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ve görevli personel katıldı. Üniversitenin modern tarım imkânlarından faydalanılarak deneme amaçlı kenevir parsel ekim makinesi ile tohumlar, 10 dekar alanda 10 farklı proje için toprakla buluşturuldu. Ekimi yapılan kenevirler, Kenevir Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırma gruplarının akademik çalışmaları, kısa, orta ve uzun vadede hedeflenen projelere ilişkin saha çalışmalarına da hammadde imkânı sağlıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ kenevir deneme ekimi dolayısıyla ekim alanında yaptığı açıklamada ihtisas üniversitesi olarak her yıl deneme ekimleri yaptıklarını söyledi. Rektör Karadağ, bu yıl itibariyle birçok kontrolü sağlamak ve birçok parametreyi netleştirmek, belirlemek ve ondan sonra da çiftçilerin ekim süreçlerinde onların işine gelebilecek bütün verileri toplamak üzere ekim gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir taraftan deneme ekimlerini yaparken bu tür verileri de ortaya çıkartarak çiftçilerin kenevir ekiminde en üst düzeyde verim nasıl alırlar, üzerinde de çalıştıklarına vurgu yapan Karadağ, ‘’Diğer taraftan ekmiş olduğumuz kenevirin biyokültesini değerlendirmek üzere de o ham maddeyi elde etmenin süreçlerini de aynı zamanda yürütüyoruz. Burada kenevirin en iyi şekilde ekim süreçlerini takip ederken hava, ışık, nem, yağmur hepsi bunlara dâhil ama diğer taraftan da ekmiş olduğumuz kenevirin biyokütlesi ile kendi ihtisas alanımızın bütün alanlarındaki araştırmalara hammadde temin etmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda farklı sektörler alt yapısını, yatırımını buraya yapmaya başladığı zaman arz ve talebe bağlı olarak bölgenin çiftçileri ekimlerini yapacaklar. Önümüzdeki ortalama beş yıllık vizyonda bu net olarak ortaya çıkacak. Kenevir üretimine izin verilen illerden bir tanesi Yozgat ve artık çiftçilerimiz alternatif ürün olarak kendileri de inşallah keneviri ekecekler’’ dedi.

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