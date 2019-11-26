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Modern Fizik Anlatıldı

BEYDER tarafından düzenlenen haftalık sohbet programında Prof.Dr. Recep Şahingöz tarafından Modern Fizik ve Özel İzafiyet Teorisi anlatıldı.

Modern Fizik Anlatıldı

BEYDER tarafından düzenlenen haftalık sohbet programında Prof.Dr. Recep Şahingöz tarafından Modern Fizik ve Özel İzafiyet Teorisi anlatıldı.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Modern Fizik Anlatıldı
Beyder’de gerçekleşen etkinliğe Dernek Başkanı Aydoğan Bilir, üyeler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Recep Şahingöz, fiziğin günümüzde klasik fizik ve modern fizik olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti.
Klasik fizik anlayışının yerini 20’nci yüzyılın başlarında modern fizik yaklaşımına bıraktığını anlatan Şahingöz, modern fiziğin ortaya koyduğu ilmi çalışmalarla ispatı yapılan fizik olaylarını, dünyada yapılan çalışma ve deneyler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Şahingöz, modern fizik kurallarıyla Kuranı Kerim’de belirtilen olaylar arasındaki bağlantılar hakkında da geniş örnekler sundu.
Prof. Şahingöz, ülkemiz üniversiteleri ve bilim adamlarının da modern fizik ilmini yakından takip etmesi durumunda ülkemizin güç kazanacağını vurguladı.
Beyder Başkanı Aydoğan Bilir Şahingöz’e teşekkür ederek günün anısına kitap takdiminde bulundu.
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Modern Fizik Anlatıldı
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