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Mobilyada yeni marka

Yozgat’ta mobilya sektöründe 60 yıllık tecrübesi ile hizmet veren Bakgörler Mobilya Zati Design büyüme yolunda bir adım daha attı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:08
Mobilyada yeni marka

Bakgörler Mobilya’nın güvencesi altında Yozgat halkıyla Cuma günü saat 14.00’te yapılacak açılışla buluşacak olan yeni neslin tercihi Ergül Mobilya, özel dizayn ve özel müşteri siparişi imalatlarıyla, kaliteli ve uygun fiyat politikasıyla Yozgat halkına hizmet verecek. Bakgörler Mobilya Zati Design Müdürü Ahmet Muş, yeni neslin yeni tercihi Ergül Mobilya’nın Cuma günü yapılacak açılışına tüm Yozgat halkını davet etti.  Ergül Mobilya’nın sektöründe 35 yıllık geçmişi bulunduğunu dile getiren Muş, mobilya sektörüne yepyeni bir tarz getirdiklerini söyledi. Baş döndüren modellerle tanışmak isteyen tüm herkesi Ergül Mobilya’ya davet eden ve müşterileri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Muş, “Yozgat’a genç, dinamik ve şık bir marka getirmiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ergül Mobilya, kaliteli ve stil sahibi ürünleri uygun fiyata tüketici ile buluşturan bir marka. Kalitenin, güvenin ve kalitenin harmanlandığı Ergül Mobilya’nın farklılığı Yozgatlı vatandaşlarımızın dikkatini çekecektir” dedi. 

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Mobilyada Yeni Marka
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