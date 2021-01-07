Mobil Müze geliyor

ÇANAKKALE Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak üzere 2 Şubat 2021 tarihinde yola çıkıp, ilk olarak Çankırı’da konaklayacak. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin, videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün, Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile ‘Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 2 Şubat 2021 tarihinde gün boyunca Yozgat’ta olacak. Bu proje kapsamında, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere, mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için bir ‘Mobil Tır’ konsepti geliştirilerek, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 81 ilde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlara hizmet etmesi planlandı. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkemizde ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanıyor.