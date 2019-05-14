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Mobil Gençlik Köylerde

YOZGAT Gençlik Merkezi Müdürlüğü mobil gençlik merkezi, köyleri ziyaret edip, gençlerin gönüllülük esası ile birlikte sosyal ve eğitici çalışmalara katılımlarını sağlamaya devam ediyor.

Mobil Gençlik Köylerde

YOZGAT Gençlik Merkezi Müdürlüğü mobil gençlik merkezi, köyleri ziyaret edip, gençlerin gönüllülük esası ile birlikte sosyal ve eğitici çalışmalara katılımlarını sağlamaya devam ediyor.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Mobil Gençlik Köylerde

‘Gençler bize gelmiyorsa biz gençliğin ayağına gideriz’ sloganı ile harekete geçen Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerle birlikte köylere giderek, gençlik hizmetlerinden yararlanamayan çocuk ve gençlere bu fırsatı sağlıyor. Üniversitedeki gönüllü gençlerle köy okullarındaki gençleri buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, “Buradaki ana temamız kaynaştırma. Bu çocuklarımız çok değerli. Değerli olduklarını hissettirmek ve ufuklarını açmak istiyoruz. En büyük makamlarda olmaya layıklar. Bir köy okulundaki çocuğun bir Cumhurbaşkanı olacağını hissettirmeye çalışıyoruz. Bunun için çocuklara dokunmanın yolunu arıyoruz. Bu, devlet kanalı ile çocuklara dokunmanın farklı bir yolu” dedi. 

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