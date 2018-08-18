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Mobil Araç Çandır’da

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Aracı Çandır ilçesinde konuşlandırıldı.

Mobil Araç Çandır’da

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Tarama Aracı Çandır ilçesinde konuşlandırıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Mobil Araç Çandır’da

Çandır Devlet Hastanesi bahçesinde ücretsiz olarak kanser taramasına başlanıldı. Kanserin artan sıklığı, önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin ön plana çıkardığı, Kanser Taramalarının il düzeyinde aralıksız devam ettiği hatırlatıldı. Tarama programı kapsamında, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri taraması yapılarak, kanseri erken dönemde yakalayıp tedavi edilmesi amaçlandığı vurgulandı. Kanser konusunda farkındalığı arttırmak, erken teşhis - tedavinin önemini anlatmak, erken teşhis için çalışıldığının altı çizildi. Meme, kolon ve rahim ağzı kanseri taramalarını yapmak üzere, KETEM’lerin, aile hekimlikleri ve tarama aracı ile hizmet verdiğini anlatıldı.
 

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