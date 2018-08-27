Mobil Ambulans hayat kurtarıyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Mobil Ambulans' ile olası kazalara ilk müdahale anında yapılıyor. Trafik kazalarında olay yerine 10 dakikanın altında kısa sürede ulaşan ve yaralılara ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralılara umut oluyor. Mobil ambulanslar, Ankara-Sivas ve Kayseri-Yozgat karayolu güzergahı üzerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunuyor ve vatandaşlara hizmet veriyor. Mobil ambulanslar, 9 günlük bayram tatili boyunca meydana gelen kazalara da 10 dakikanın altında bir sürede ulaşarak zaman kaybetmeden yaralılara ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat genelinde 54 ambulans ve 300'ü aşkın personelle 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini hatırlatarak Mobil Ambulans Uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.