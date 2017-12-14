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Mobese ve üst geçit

ATATÜRK Yolu’nun Yozgat şehir merkezi kısmında kalan Cemil Çiçek Bulvarı’ndan belediye tarafından yürütülen düzenleme çalışmalarına karayolları ve Valilik de dahil oldu.

Mobese ve üst geçit

ATATÜRK Yolu’nun Yozgat şehir merkezi kısmında kalan Cemil Çiçek Bulvarı’ndan belediye tarafından yürütülen düzenleme çalışmalarına karayolları ve Valilik de dahil oldu.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Mobese ve üst geçit

Karayolları tarafından yaya geçidinin yoğun olduğu Fen Lisesi Kavşağı’nın bulunduğu bölgeye projelendirilen yaya üst geçidinde sona gelindi. Geçidin tamamlanıp, hizmete açılmasıyla birlikte karşıdan karşıya yaya geçitlerin önlenebilmesi için tel örgü çekileceği, geçişlerin üst geçitten yapılmasının sağlanacağı kaydedildi. Yozgat Valiliği de yolun Sanayi Sitesi Kavşağı’na mobese kamerası yerleştirmek üzere çalışma başlattı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak, bölgedeki güvenliğin artırılmış olacağı ifade edildi.

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