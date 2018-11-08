Mobese Kameraları Yenileniyor

Milli Savunma Müsteşarlığı tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde hayata geçirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında Yozgat’ta da kameralar değiştiriliyor. Proje kapsamında Yozgat’ta bir yıldır il genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Değişen kameralar ve sistemleri ile kent güvenliği noktasında polise önemli avantajlar sağlayacak olan projede meydana gelen olayların aydınlatılması, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilebilmesi, trafik düzenlemesinde teknolojik imkanların kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.