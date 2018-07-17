Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89744
ALTIN
193.389
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.4147
EURO
5.6600

MMO’dan ziyaret

MAKİNE Mühendisleri Odası(MMO) İl Temsilcisi Tahir Demirel siyasi partileri ziyaret etti.

MMO’dan ziyaret

MAKİNE Mühendisleri Odası(MMO) İl Temsilcisi Tahir Demirel siyasi partileri ziyaret etti.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
12 Okunma
MMO’dan ziyaret

Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi Tahir Demirel, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte milletvekili çıkaran siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti, CHP  ve MHP’yi ziyaret eden Tahir Demirel, siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi. Yozgat’ta yapılan 24 Haziran seçimlerinin ardından, Yozgat halkının tercihi doğrultusunda, Yozgatlı isimlerin parlamentoya girdiğini hatırlatan Demirel, “Biz de Yozgat Makine Mühendisler Odası il temsilciliği olarak vekil seçilen isimleri tebrik ediyoruz. Siyasi parti il başkanlarımızı da makamlarında ziyaret ederek yeni dönemin ilimize ve memleketimize hayırlı-uğurlu olmasını temenni ettik” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Kalite eğitimi
Kalite eğitimi
Kadınlar Kahvaltıda buluştu
Kadınlar Kahvaltıda buluştu
Başkan teşekkür etti
Başkan teşekkür etti
POMEM şuur verdi
POMEM şuur verdi
Vekiller meydana indi
Vekiller meydana indi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim