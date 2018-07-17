MMO’dan ziyaret

Makine Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi Tahir Demirel, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte milletvekili çıkaran siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti, CHP ve MHP’yi ziyaret eden Tahir Demirel, siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi. Yozgat’ta yapılan 24 Haziran seçimlerinin ardından, Yozgat halkının tercihi doğrultusunda, Yozgatlı isimlerin parlamentoya girdiğini hatırlatan Demirel, “Biz de Yozgat Makine Mühendisler Odası il temsilciliği olarak vekil seçilen isimleri tebrik ediyoruz. Siyasi parti il başkanlarımızı da makamlarında ziyaret ederek yeni dönemin ilimize ve memleketimize hayırlı-uğurlu olmasını temenni ettik” şeklinde konuştu.

